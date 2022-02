Onderzoek: sterkste prijsverhogingen Britse winkels sinds 2012

Britse detailhandelsbedrijven hebben in januari hun prijzen in het snelste tempo verhoogd in meer dan negen jaar. Winkeliers in de hele sector proberen zo de sterk stijgende kosten voor voedsel, brandstof en transport door te berekenen aan consumenten, meldt het British Retail Consortium (BRC) op basis van een onderzoek in de sector.

“Winkeliers werken er hard aan om kosten te besparen, maar het is onmogelijk om consumenten te beschermen tegen toekomstige prijsstijgingen”, zei Helen Dickinson, voorzitter van de lobbygroep BRC. “Aangezien de grondstofprijzen, energieprijzen en transportkosten blijven stijgen, is het onvermijdelijk dat de detailhandelsprijzen in de toekomst zullen blijven volgen.”

Volgens BRC zijn de prijzen afgelopen maand met 1,5 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is bijna het dubbele van het tempo dat in december werd geregistreerd. De voedselprijsinflatie steeg tot 2,7 procent. Bij de non-foodwinkels stegen de prijzen met 0,9 procent, na een daling van 0,2 procent in december. De prijsstijgingen in januari zijn opvallend omdat winkels normaal gesproken in die maand nieuwjaarskortingen aanbieden.

Het rapport van BRC komt een dag voordat de Bank of England naar verwachting de rente zal verhogen om de stijgende kosten van het levensonderhoud te bedwingen. De cijfers van BRC laten doorgaans kleinere prijsveranderingen zien dan het officiƫle Britse inflatiecijfer, die naast diensten ook een groter assortiment goederen omvat. De Britse inflatie staat momenteel op het hoogste punt in dertig jaar en zal naar verwachting in april boven de 6 procent uitkomen, ruim boven de doelstelling van de Britse centrale bank van 2 procent.

Marktonderzoeker NielsenIQ, die de cijfers met BRC heeft samengesteld, verklaarde dat de kosten van levensonderhoud nu de belangrijkste zorg zijn voor bijna de helft van alle huishoudens in het Verenigd Koninkrijk. Uit het onderzoek bleek dat de voedselprijzen steeds hoger worden door slechte oogsten, tekorten aan arbeidskrachten en stijgende wereldwijde grondstoffenprijzen. In de non-foodsector zorgde een sterkere vraag in combinatie met hoge olie- en transportkosten voor een stijging van de prijzen van meubels en vloerbedekkingen.