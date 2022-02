Ook over de grens tanken is duurder dan ooit

De prijzen van benzine en diesel in Duitsland zijn naar records gestegen door de hoge olieprijzen. In België worden eveneens records aangetikt. Ook in Nederland zijn de brandstofprijzen naar nooit eerder geziene hoogten geklommen. De Duitse en Belgische prijzen liggen nog wel altijd lager dan die in Nederland, dus blijft het voor Nederlandse automobilisten voordelig om over de grens te tanken.

De landelijke prijs van een liter E10-benzine (Euro95) in Duitsland is nu gemiddeld 1,712 euro, aldus de Duitse automobilistenclub ADAC. Daarmee werd het oude record van 1,709 euro uit september 2012 overtroffen. De prijs van een liter diesel is nu gemiddeld 1,640 euro. Net als in Nederland bestaan de Duitse brandstofprijzen voor een groot deel uit accijns en btw.

In België is E5-benzine (Euro98) duurder dan ooit. De maximumprijs voor een liter stijgt naar 1,874 euro. De veel gangbaardere E10-benzine is met een maximumprijs van 1,77 euro nog net iets goedkoper dan het record van 1,797 euro per liter uit november. Diesel ging in België vorige week al naar een nieuw record en kost sindsdien meer dan 1,80 euro per liter.

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers zijn de Nederlandse adviesprijzen aan de pomp voor een liter Euro95 nu 2,150 euro en voor een liter diesel 1,840 euro. UnitedConsumers houdt de adviesprijzen bij van vijf grote oliemaatschappijen die in Nederland benzine en diesel verkopen.

De olieprijzen liggen momenteel op de hoogste niveaus in zeven jaar, door de sterke vraag en een beperkt aanbod. Ook de spanningen rond Oekraïne jagen de olieprijzen omhoog, door zorgen dat de Russische export van olie geraakt kan worden door een escalatie, bijvoorbeeld in het geval van harde sancties.