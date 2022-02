OPEC en Rusland spreken af oliekraan iets verder open te draaien

Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland hebben besloten door te gaan met de geleidelijke verhoging van hun olieproductie. Volgende maand zullen de olielanden dagelijks 400.000 vaten meer oppompen dan nu het geval is.

De beslissing in Wenen was zoals verwacht. De OPEC heeft samen met bondgenoten als Rusland en Kazachstan, samen bekend als OPEC+, vorig jaar besloten om de olieproductie geleidelijk te verhogen. De sterke prijsstijgingen op de energiemarkten van afgelopen maanden hebben daar nog geen verandering in gebracht.

Vorige maand bereikten de olieprijzen het hoogste niveau van de afgelopen zeven jaar. Onder andere in Nederland zijn de benzineprijzen tot recordhoogte gestegen. De gestegen toevoer van de grondstof vanuit de OPEC+ is niet voldoende om de grotere vraag bij te benen. Vlak na de uitbraak van de coronapandemie sneden de olieproducerende landen nog diep in hun productie omdat door de crisis de olieprijzen kelderden.

Daarnaast verhogen geopolitieke spanningen de vrees voor verstoringen van de olietoever. Zo kunnen spanningen tussen Oekraïne en Rusland leiden tot economische sancties en hebben Houthi-rebellen aanvallen uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten, een OPEC-lid.

Afgelopen maand hadden OPEC-landen moeite om de productiequota te halen. Financieel persbureau Bloomberg schatte dat het verbond slechts 50.000 vaten olie per dag extra heeft opgepompt. Dat is vooral te wijten aan problemen in Libië, waar een blokkade door milities het onmogelijk maakte olie te winnen uit een van de grootste olievelden van het land.