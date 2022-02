PayPal sluit 4,5 miljoen valse accounts en schrapt doelstelling

Betalingsbedrijf PayPal heeft circa 4,5 miljoen accounts afgesloten en verlaagde zijn prognose voor de aanwas van nieuwe klanten. Dat deed het bedrijf nadat het ontdekte dat partijen misbruik maakten van het bonus- en beloningsprogramma. Het aandeel ging daarop op Wall Street in de uitverkoop.

PayPal begon vorig jaar met een aanbieding waarbij klanten die een rekening openden tot wel 10 dollar kregen. Uit onderzoek van het bedrijf kwam naar voren dat veel accounts door zogeheten ‘bot farms’, werden geopend, om zo de cashbonus te incasseren. Maar van een echte klant was geen sprake.

Na eigen onderzoek kwam de fraude aan het licht. PayPal zag zich genoodzaakt miljoenen accounts te verwijderen. De ambitie om tegen 2025 zeker 750 miljoen klanten te hebben, ging door de kwestie ook overboord.

Ook reageerden beleggers op tegenvallende cijfers over het slotkwartaal van 2021. Vooral klanten met een laag inkomen gaven volgens PayPal minder uit. Dat kwam vooral doordat het leven gemiddeld veel duurder is geworden. Daarnaast zorgden verstoringen in de leveringsketen ook voor mindere onlineverkopen in de feestdagenperiode.