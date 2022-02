Rabobank hoeft geen schadevergoeding te betalen voor omvallen Oad

Rabobank hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de voormalige eigenaren en de curatoren van de in 2013 omgevallen reisorganisatie Oad. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een slepende zaak over het faillissement van Oad. De bank heeft niet het faillissement van Oad veroorzaakt, concludeert de rechtbank.

De curatoren en de voormalige eigenaren van Oad, de ondernemersfamilie Ter Haar, vinden dat de bank verantwoordelijk is voor de ondergang van de touroperator uit het Overijsselse Holten. Ze eisen daarom een schadevergoeding van minstens 67 miljoen euro.

De aandeelhoudersfamilie en de andere schuldeisers stellen dat het reisbedrijf door de onterechte kredietopzegging door de afdeling bijzonder beheer van Rabobank failliet is gegaan. Daardoor verloren circa 1600 mensen hun baan en leden crediteuren, waaronder de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), tientallen miljoenen euro’s verlies. Het uit 1924 stammende familiebedrijf ging in september 2013 failliet. Delen van het concern hebben onder nieuwe eigenaren een doorstart gemaakt.

Maar volgens de rechtbank mocht Rabobank de kredietovereenkomst met Oad opzeggen. Die opzegging was volgens de rechtbank niet onredelijk en daarom is de bank niet aansprakelijk.