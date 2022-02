Rechter doet uitspraak over schadeclaim failliet reisbedrijf Oad

De rechtbank in Utrecht doet woensdag uitspraak in een slepende zaak over het faillissement van reisorganisatie Oad. De curatoren en de voormalige eigenaren van Oad, de ondernemersfamilie Ter Haar, eisen een hoge schadevergoeding van Rabobank omdat zij vinden dat de bank verantwoordelijk is voor de ondergang van de touroperator uit het Overijsselse Holten in 2013.

De curatoren en de familie Ter Haar eisen een schadeloosstelling van minstens 67 miljoen euro van Rabobank. De aandeelhoudersfamilie en de andere schuldeisers stellen dat het reisbedrijf door de onterechte kredietopzegging door de afdeling bijzonder beheer van de bank failliet is gegaan. Daardoor verloren circa 1600 mensen hun baan en leden crediteuren, waaronder de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), tientallen miljoenen euro’s verlies. Het uit 1924 stammende familiebedrijf ging in september 2013 failliet. Delen van het concern hebben onder nieuwe eigenaren een doorstart gemaakt.

De voormalige eigenaren probeerden eerder tevergeefs al een miljoenenvergoeding van Rabobank los te krijgen voor de rol van de bank in het faillissement. De rechtbank wees een verzoek daarover eind 2015 echter af, omdat dat recht was voorbehouden aan de curatoren en niet aan de eigenaren. Daarop startte de familie Ter Haar samen met de curatoren een nieuwe zaak. De familie vindt dat Rabobank tekort is geschoten in zijn zorgplicht en dus schuldig is aan het faillissement van Oad.

In de zaak wordt gekeken naar de rol van Rabobank als huisbankier van Oad, destijds een van de grootste touroperators van Nederland. Daarbij draait het vooral om de vraag of de bank niet wat meer tijd had moeten gunnen aan Oad om een akkoord met Twentse investeerders verder uit te werken. Het reisbedrijf kampte met teruglopende inkomsten, mede door de nasleep van de financiële crisis. Ook kostte het mislukken van een groot softwareproject de onderneming veel geld.

Een van de getuigen in de Oad-zaak was Ank Bijleveld, toenmalig commissaris van de Koning in Overijssel en oud-minister van Defensie. Zij verklaarde dat ze na een telefoongesprek met Rabobank in 2013 de indruk had dat Oad voldoende tijd zou krijgen voor afronding van het akkoord met de Twentse investeerders. Oad had Bijleveld destijds gevraagd contact op te nemen met de bank.

Rabobank heeft gezegd dat Oad ruim de tijd werd gegeven om de problemen aan te pakken en dat de bank zich maximaal heeft ingespannen om tot oplossingen te komen. Volgens de bank zijn de aan Oad verstrekte financieringen op “passende gronden” beëindigd.