Recordjaar voor sportwagenmerk Ferrari

Het beroemde Italiaanse sportwagenmerk Ferrari heeft een recordjaar achter de rug. Volgens het bedrijf werden afgelopen jaar bijna een kwart meer auto’s verscheept dan in 2020 en gingen omzet en winst sterk omhoog. Zo profiteerde Ferrari van een goede verkoop van de F8 Tributo, de Roma en de SF90 Stradale.

In totaal verscheepte het befaamde automerk uit Maranello vorig jaar 11.155 wagens, een stijging van ruim 22 procent. Daarbij nam de omzet met meer dan 23 procent toe tot bijna 4,3 miljard euro. Het beursgenoteerde Ferrari boekte een nettowinst van 833 miljoen euro, wat 37 procent meer is dan een jaar eerder. De in september bij Ferrari aangetreden topman Benedetto Vigna zei in een toelichting dat er ook een indrukwekkende orderontvangst was.

Volgens het automerk met het steigerende paard in het beeldmerk stegen in alle regio’s de verkopen. Vooral in China, Hongkong en Taiwan namen die sterk toe. Daar was bijna sprake van een verdubbeling.

Onder leiding van Vigna wil Ferrari meer werk gaan maken van elektrische en hybride auto’s. Op 16 juni houdt het merk een dag voor beleggers waarin meer zal worden verteld over de strategie voor elektrische auto’s.