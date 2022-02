Streep door systeem achter onlinereclame om privacy

Een belangrijk systeem waarmee Europese online-advertentiebedrijven werken staat op gespannen voet met de privacyregels van de Europese Unie. Branchevereniging IAB Europe moet een boete van 250.000 euro betalen en binnen twee maanden met een plan komen om de software aan te passen, heeft de Belgische privacytoezichthouder bepaald.

Europese internetadvertentiebedrijven gebruiken het TCF-systeem om toestemming te verzamelen van internetgebruikers om bijvoorbeeld met cookies hun gegevens te verzamelen en te delen met adverteerders. Maar het TCF is strijdig met de AVG, de Europese gegevensbeschermingswet. Zo kunnen gebruikers niet of nauwelijks overzien waarvoor ze toestemming geven en heeft IAB geen benul of de informatie niet in verkeerde handen valt, oordeelt de Belgische pendant van de Autoriteit Persoonsgegevens. Die treedt op namens de Europese toezichthouders omdat IAB in Belgiƫ is gevestigd, maar de uitspraak gaat de hele EU aan.

IAB heeft “ernstige bedenkingen” bij het oordeel, maar wijst erop dat de toezichthouder het TCF niet reddeloos noemt. De branchevereniging wil komend halfjaar aan het TCF sleutelen zodat het alsnog aan de regels voldoet. In de tussentijd mag het systeem in de lucht blijven.