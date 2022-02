Verduurzaming bedrijven beperkt door krapte op elektriciteitsnet

De huidige krapte op het elektriciteitsnet zit de duurzame ambities van veel bedrijven in de weg. In zeker tien provincies is sprake van problemen op het net waardoor het niet mogelijk is om zonnedaken, laadpalen of andere duurzame oplossingen aangesloten te krijgen. Dat stellen verschillende ondernemersorganisaties.

Volgens Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, is het zaak dat de schop in de grond gaat en de netcapaciteit wordt verhoogd, zo liet hij aan Klimaat- en Energieminister Rob Jetten weten. Door de krapte op het net komen ondernemers in de problemen met het halen van de klimaatdoelen. Vonhof had vanwege het vrijdag gepresenteerde plan ‘Samen sneller het net op’ een onderhoud met de minister. De MKB-Nederland-voorman sprak ook namens andere ondernemersorganisaties als VNO-NCW, Techniek Nederland, de Metaalunie, FME en Bouwend Nederland.

Volgens Vonhof moeten ook bestuurlijke procedures sneller worden. Daarnaast is het zaak door innovaties slimmer gebruik te maken van pieken en dalen in de vraag naar energie. Binnenkort volgen volgens de ondernemersorganisaties verschillende Kamerbrieven van de minister over onder meer het klimaatbeleid en de elektriciteitsnetten. Over een paar maanden is een nieuwe ontmoeting om over de stand van zaken te praten.