Aandeel Facebook-moeder Meta keldert met 23 procent

Op de beurs in New York ging het aandeel van Facebook-moeder Meta Platforms woensdag in de zogeheten handel nabeurs met 23 procent onderuit. Zo’n sterke koersval is ongekend voor het bedrijf dat sinds beursgang in 2012 op één uitzondering na ieder jaar in waarde steeg.

De koersval van Meta kwam nadat het bedrijf aankondigde dat er de komende tijd minder inkomsten uit advertenties worden verwacht nu bedrijven steeds meer last hebben van de aanhoudend hoge inflatie en de verstoringen in de leveringsketen. Meta rekent voor het eerste kwartaal op een omzet tussen de 27 miljard en 29 miljard dollar. Dat zou een groei tussen de 3 en 11 procent betekenen, veel lager dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden.