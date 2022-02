Amazon verhoogt prijzen voor Prime na winstdaling

Webwinkelconcern Amazon heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar een hogere omzet geboekt, maar moest ook veel hogere kosten maken. Door de krappe arbeidsmarkt was het techconcern veel meer geld kwijt aan personeel, waardoor de operationele winst hard daalde. Om de extra uitgaven op te vangen verhoogt het Amerikaanse bedrijf nu de prijzen voor zijn bekendste abonnement, dat voor streamingdienst Amazon Prime.

In de laatste drie maanden van 2021 steeg de omzet tot 137,4 miljard dollar (120 miljard euro), wat 9 procent meer is dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Naar eigen zeggen profiteerde Amazon van een historisch grote toeloop op zijn sites tijdens de koopjesfestijnen Black Friday en Cyber Monday.

Zoals topman Andy Jassy in het najaar al voorspelde is het voor Amazon ook duurder geworden om pakketjes af te leveren. Door de krappe arbeidsmarkt in de Verenigde Staten is het nu moeilijker om extra mensen te vinden voor distributiecentra dan aan het begin van de coronacrisis, toen veel Amerikanen hun banen verloren.

De operationele winst kwam daardoor uit op 3,5 miljard dollar, bijna de helft van de 6,9 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2020. Het gaat om het resultaat voor belastingen en rentebetalingen. De nettowinst verdubbelde juist tot 14,3 miljard dollar, maar dat is grotendeels te danken aan Amazons aandelen in elektrische-autobouwer Rivian, die na een beursgang miljarden dollars meer waard zijn geworden.

Om de hogere kosten op te vangen wordt Amazon Prime, een abonnement dat leden een streamingdienst en allerlei voordeeltjes biedt, in de Verenigde Staten per jaar 20 dollar duurder. Deze eerste prijsverhoging voor Prime sinds 2018 gaat eind maart in voor bestaande leden.

Beleggers toonden zich opgelucht met de resultaten, onder andere doordat de kostenstijging minder sterk was dan gevreesd. Ook steeg het operationele resultaat bij de clouddivisie van Amazon met bijna de helft. Dit is het onderdeel waar Amazon meestal het grootste deel van zijn winst behaalt. In de zogeheten nabeurshandel schoot Amazon ruim 18 procent omhoog.