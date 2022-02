Cosmeticamaker Estée Lauder verkoopt meer make-up

Cosmeticamaker Estée Lauder heeft de afgelopen periode een stuk meer make-up verkocht. Consumenten gaven wereldwijd weer meer geld uit aan onder meer foundation en lippenstift omdat ze vaker naar feesten en bijeenkomsten gingen. De vraag naar geurtjes en huid- en haarverzorgingsproducten van Estée Lauder is al groter dan voor de pandemie.

De verkoop van make-up blijft nog wel achter bij het niveau van 2019. Estée Lauder voelt de impact van de pandemie nog steeds doordat winkels in sommige landen de afgelopen periode gesloten moesten blijven vanwege lockdownmaatregelen om coronabesmettingen te voorkomen. Ook had het bedrijf door het virus af en toe te maken met personeelstekorten.

Desondanks waren de resultaten beter dan waar analisten in doorsnee op hadden gerekend. Estée Lauder heeft zijn verwachtingen voor zijn hele boekjaar verhoogd.

In het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat tot 31 december liep, boekte de cosmeticamaker een omzet van 5,5 miljard dollar. Dat is 14 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst steeg op jaarbasis met 12 procent naar ruim 1 miljard dollar. Estée Lauder verdient veruit het meeste geld met crèmes en andere huidverzorgingsproducten.