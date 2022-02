Duits chipbedrijf Infineon denkt dat tekorten nog even blijven

Het Duitse chipbedrijf Infineon denkt dat de chiptekorten nog wel even aanhouden. “Tot ver dit jaar”, verwoordde topman Reinhard Ploss van de voormalige chiptak van Siemens de verwachtingen. Voor Infineon, dat onder meer sterk is met chips voor de autosector, betekent dat goed nieuws. In het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar deed het bedrijf het beter dan verwacht en voor het lopende kwartaal schroefde het bedrijf de winstverwachtingen op.

“De vraag naar halfgeleiders is veel groter dan het aanbod”, aldus Ploss. Daardoor draaien de fabrieken van Infineon vrijwel op maximale capaciteit. Die capaciteit probeert het bedrijf uit München “stap voor stap” uit te breiden. Daarmee moeten meer chips beschikbaar komen voor de klanten van Infineon. In de autosector zag Infineon de omzet al toenemen, wat lijkt te duiden op meer beschikbare chips dan eerder vorig jaar.

In de laatste drie maanden van 2021, het eerste kwartaal van Infineons boekjaar, maakte het bedrijf een winst van 717 miljoen euro op een omzet van een kleine 3,2 miljard euro. De winstmarge kwam daarbij uit op 22,7 procent. In het lopende kwartaal denkt Infineon nu aan een winstmarge van 22 procent, waar het bedrijf eerder nog uitging van 20 procent.