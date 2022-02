Fors hogere winst energieconcern Vattenfall

Energieconcern Vattenfall heeft 2021 afgesloten met een veel hogere winst dan een jaar eerder. Volgens de Zweedse onderneming, die ook in Nederland actief is, gaat de vergelijking met een jaar eerder deels mank omdat het een flinke vergoeding kreeg van de Duitse overheid voor de sluiting van kerncentrales. Daarnaast verkocht Vattenfall zijn distributie-activiteiten in Berlijn. Ook de hogere energieprijzen droegen bij aan het resultaat, al spreekt Vattenfall hier zelf van een “beperkt effect”.

Dat komt doordat het bedrijf in veel gevallen werkt met vooraf vastgestelde prijzen om daarmee risico’s grotendeels af te dekken. Evengoed stegen de energieprijzen in Europa aanzienlijk, wat voor hogere opbrengsten zorgde. De gemiddelde prijs lag volgens Vattenfall vorig jaar vijf keer hoger dan een jaar eerder. Dat kwam vooral door de hogere gasprijs, maar ook door de opgelopen kosten voor de uitstoot van CO2. Volgens Vattenfall worden vooral klanten die geen vaste prijsafspraken hebben door de prijsstijgingen geraakt.

Verder profiteerde Vattenfall van de toegenomen capaciteit in windenergie. Zo werd onder andere het Nederlandse windpark Prinses Ariane in gebruik genomen. Verder waren de temperaturen in bijvoorbeeld Nederland en Duitsland vorig jaar kouder dan een jaar eerder, wat tot een grotere vraag naar gas leidde. Vattenfall wekte verder minder stoom op dan een jaar eerder, vooral door de daling van stroomopwekking door fossiele energiecentrales.

Vattenfall sloot het jaar af met een winst van 48 miljard Zweedse kroon, omgerekend zo’n 4,6 miljard euro. Dat was een jaar eerder 7,7 miljard kroon. Compensatie voor de afbouw van Duitse kernenergie en de verkoop van de Berlijnse distributie-activiteiten brachten respectievelijk 12,5 miljard en 8,4 miljard kroon op. De omzet steeg met dik 21 miljard kroon tot ruim 180 miljard kroon. Vattenfall zag zijn klantenbestand met 3,7 procent aandikken tot 10,5 miljoen contracten.

Vattenfall maakte ook bekend te willen beginnen met het installeren van warmtepompsystemen ter vervanging van gasgestookte boilers. De eerste warmtepompen zullen naar verwachting medio dit jaar aan Nederlandse klanten worden geleverd. In Nederland is Vattenfall ook begonnen met de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Tegen 2024 wil het bedrijf zeker achthonderd laadpunten hebben gerealiseerd in de provincies Noord-Brabant en Limburg.