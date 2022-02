Herstel Sligro haperde na de zomer, overheid deels schuldig

Groothandelsbedrijf Sligro heeft het tweede coronajaar afgesloten met een lagere omzet, maar zette anders dan een jaar eerder wel een winst in de boeken. De onderneming ondervond hinder van de sluiting van onder andere de horeca en andere beperkende maatregelen. Toen die werden versoepeld zette het herstel zich snel door. Wel remden de delta- en later de omikronvariant van het virus het sterke herstel dat in de zomer werd beleefd. Sligro is kritisch op overheden, die in de ogen van het bedrijf geen lessen uit het verleden hebben geleerd.

Sligro sloot 2021 af met een omzet van 1,9 miljard euro. Dat was 2,5 procent minder dan een jaar eerder. Onder de streep resteerde een bedrag van 20 miljoen euro, waar in 2020 een tekort van 70 miljoen euro in de boeken ging. Sligro benadrukt dat coronamaatregelen in het eerste kwartaal nog altijd van kracht zijn en dat die impact hebben op de financiële resultaten, ook al is sprake van stapsgewijze versoepeling.

Het bedrijf heeft verschillende maatregelen genomen om de kosten te drukken. Zo werd er onder meer minder geïnvesteerd. Daarnaast maakte Sligro, dat naar eigen zeggen in Nederland en België marktaandeel won, gebruik van steun van de overheid. Vorig jaar ging het om een bedrag 29 miljoen euro. Omdat de onderneming aan het infuus van de overheid hangt, mag over 2021 geen dividend worden uitgekeerd.

Verder merkt Sligro dat de kosten snel oplopen. Dat houdt weer verband met hogere benzineprijzen en lonen voor werknemers door krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast gingen chauffeurs vaker met minder volle vrachtwagens de weg op, omdat er minder werd besteld. Ook stuwen problemen in de leveringsketen en tekorten aan grondstoffen de prijzen. Volgens het bedrijf moeten consumenten deze prijsstijgingen gaan merken, aangezien in de hele keten de prijzen omhoog gaan.