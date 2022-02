ING daalt, Shell stijgt na resultaten op lager Damrak

ING werd donderdag lager gezet op de Amsterdamse beurs. De bank zag zijn winst afgelopen jaar bijna verdubbelen, maar beleggers waren teleurgesteld dat er geen nieuw aandeleninkoopprogramma werd aangekondigd. De resultaten van olie- en gasconcern Shell, dat afgelopen jaar flink wist te profiteren van de hogere olieprijzen, werden beloond met een kleine koerswinst.

ING zakte bijna 4 procent en was daarmee de grootste daler in de AEX. De bank boekte bijna net zoveel winst als in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Topman Steven van Rijswijk zei in een verklaring dat er weer meer leningen worden verstrekt. Ook zag de bank in het laatste kwartaal een sterke groei van de inkomsten uit provisies. Dat is volgens de topman een “teken van groeiend vertrouwen in de economie”.

Shell won 0,8 procent. Het bedrijf dat op papier volledig Brits is geworden boekte in 2021 een nettowinst van meer dan 20 miljard dollar, omgerekend bijna 18 miljard euro. Shell leed in 2020 nog een recordverlies van bijna 22 miljard dollar omdat toen de olieprijzen kelderden door de uitbraak van de coronapandemie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 761,53 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1081,33 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. Londen won 0,1 procent.

Beleggers wachten nog op de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England. In het Verenigd Koninkrijk zal de rente naar verwachting opnieuw worden verhoogd om de hard oplopende inflatie aan te pakken. De rente in het eurogebied blijft waarschijnlijk ongewijzigd, maar de druk op de ECB om in te grijpen is wel toegenomen na het sterke inflatiecijfer over januari.

Betalingsbedrijf Adyen behoorde ook tot de grootste dalers in de AEX met een min van 3 procent. De daling volgde op een koersval van het Amerikaanse betalingsbedrijf PayPal, dat woensdag een kwart van zijn beurswaarde zag verdampen na tegenvallende resultaten. Chemicaliƫndistributeur IMCD (plus 2 procent) was de sterkste stijger dankzij een koopadvies van Goldman Sachs.

Bij de kleinere bedrijven vielen de resultaten van groothandelsbedrijf Sligro (plus 3 procent) in de smaak. Analisten van KBC Securities verhoogden het advies voor het aandeel.

De euro was 1,1298 dollar waard, tegen 1,1299 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 88,01 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 89,35 dollar per vat.