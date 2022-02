ING heeft winst in tweede coronajaar bijna verdubbeld

ING heeft zijn winst afgelopen jaar bijna verdubbeld. Daarmee ging er bijna net zoveel winst in de boeken als in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Het financiƫle concern profiteert de laatste tijd flink van de weer aantrekkende economie.

Onder de streep hield de bank een kleine 4,8 miljard euro winst over. Dat was in het eerste coronajaar nog zo’n 2,5 miljard euro. Toen drukten de pandemie en de strenge lockdownmaatregelen nog sterk op de vraag naar leningen. Ook moest er destijds veel geld apart gezet worden voor leningen die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald.

Dat het weer een stuk beter gaat met ING was in de loop van vorig jaar al te zien bij de kwartaalberichten van de bank. In de laatste drie maanden van het jaar zijn de resultaten ook flink verbeterd. Toen maakte ING 945 miljoen euro winst, 30 procent meer dan in dezelfde periode in 2020.

Topman Steven van Rijswijk zegt in een verklaring dat er weer meer leningen worden verstrekt. Ook zag de bank in het laatste kwartaal een sterke groei van de inkomsten uit provisies. Dat is volgens hem een “teken van groeiend vertrouwen in de economie”. Met het oog op de toekomst denkt hij dat de bank er goed voor staat. De kapitaalbuffer is bijvoorbeeld ook aangedikt.