Moederbedrijf Facebook verliest kwart van waarde in handelsdag

Het moederbedrijf van Facebook is in een handelsdag meer dan een kwart van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. Beleggers schrokken van het tegenvallende kwartaalbericht van Meta. Ruim 230 miljard dollar aan beurswaarde ging verloren, wat in absolute bedragen de grootste daling op één dag is van een bedrijf in de Amerikaanse beursgeschiedenis. Meta sleurde enkele andere techaandelen mee naar beneden, waardoor de Nasdaq zeer fors in de min sloot.

Voor het eerst in zijn bestaan trok het platform Facebook, dat voorheen naamgever was van het hele socialemediaconcern, minder gebruikers dan in het voorgaande kwartaal. Daarnaast vielen de groeivooruitzichten van Meta tegen. Facebook kampt onder meer met hevige concurrentie van de populaire video-app TikTok.

Meta zei ook problemen te verwachten door de aanhoudend hoge inflatie. Door de prijsstijgingen moeten bedrijven mogelijk snijden in hun advertentie-uitgaven. Advertenties zijn veruit de belangrijkste inkomstenbron van het door Mark Zuckerberg geleide bedrijf. Daarnaast kijken toezichthouders en regelgevende instanties steeds kritischer naar Meta. Uiteindelijk verloor het aandeel 26,4 procent.

Andere socialemediabedrijven deelden in de misère. Snap, het moederbedrijf van Snapchat, zakte 23,6 procent. Twitter verloor 5,6 procent. Techgraadmeter Nasdaq verloor 3,7 procent tot 13.878,82 punten.

Muziekstreamingdienst Spotify ging ook hard omlaag. Het van oorsprong Zweedse techbedrijf verwacht dat het aantal nieuwe abonnees de komende tijd minder hard zal groeien en waarschuwde voor lagere winstmarges. Beleggers zetten het aandeel 16,8 procent lager. Dat verlies komt bovenop de waardedaling van de afgelopen dagen toen artiesten, onder wie Neil Young, Joni Mitchell en gitarist Nils Lofgren, aankondigden hun muziek van Spotify te halen. Zij vinden dat het bedrijf niet genoeg doet om te voorkomen dat desinformatie over het coronavirus wordt verspreid via de streamingdienst.

De Dow-Jonesindex sloot 1,5 procent lager op 35.111,16 punten. De brede S&P 500 verloor 2,4 procent tot 4477,44 punten.

De euro was bij de slotbel 1,1432 dollar waard, tegen 1,1419 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent meer op 90,07 dollar. Dat is het hoogste prijsniveau sinds 2014. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 91,00 dollar per vat.