NBTC: minder internationale toeristen bezochten Nederland in 2021

Het aantal buitenlandse toeristen dat vorig jaar Nederland bezocht is nog lager uitgekomen dan in het eerste coronajaar. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) werden ruim 6 miljoen internationale gasten verwelkomd. Dat betekende een daling van 14 procent in vergelijking met 2020. Afgezet tegen 2019, het laatste jaar voor corona, lag het internationaal toerisme 69 procent lager.

Volgens Jos Vranken, algemeen directeur van het NBTC, hangt het herstel van het toerisme samen met het weer op gang komen van het internationale reisverkeer. In het gunstigste geval zal Nederland dit jaar 12 miljoen buitenlandse toeristen verwelkomen, maar dat is alleen het geval als er bijna geen reisbeperkingen meer zijn in het voorjaar, de zomer en het najaar. Ook zouden bij dat scenario weer internationale congressen worden gehouden.

In een iets somberder script rept het NBTC van 9 miljoen internationale bezoekers. In dat geval zorgt omikron voor een trager herstel. Ook houdt de organisatie in deze raming rekening met een opleving van het virus in het najaar en minder congressen en beurzen. Voor de crisis was Nederland goed voor 20,1 miljoen internationale bezoekers. Er zal dit jaar hoe dan ook dus nog geen sprake zijn van een volledig herstel.

Uit eigen land werden 26 miljoen bezoekers geteld. Dat is bijna 30 procent meer dan in 2020 en gelijk aan het niveau van voor corona. Het NBTC verwacht als de versoepelingen doorzetten, dat meer Nederlanders een vakantie in het buitenland gaan houden, waar ze de afgelopen twee jaar vaker in Nederland vertier zochten. Het bureau gaat daarom uit van een daling van het aantal vakantiegangers dat in eigen land blijft met 7 procent.