Onderzoeksinstituut: lege Duitse autoshowrooms drijven prijzen op

Duitse autofabrikanten kunnen hogere prijzen vragen nu de vraag naar nieuwe voertuigen nog altijd groter is dan het aanbod. Wat daarin meespeelt is dat knelpunten in de logistieke keten en tekorten aan onderdelen de productie in de weg zitten, concludeert het Duitse economische onderzoeksinstituut Ifo.

Het aantal registraties van nieuwe auto’s daalde vorig jaar met 10 procent tot 2,6 miljoen voertuigen. Die daling werd grotendeels veroorzaakt door het wereldwijde tekort aan halfgeleiderchips. Omdat het aantal geproduceerde auto’s laag blijft en de vraag groot is, kunnen autofabrikanten hogere prijzen vragen, aldus Ifo.

Volgens het instituut verbetert de situatie voor de Duitse auto-industrie aan het begin van het nieuwe jaar, al houden de problemen met de levering van onderdelen aan. Volgens Ifo lukt het autoverkopers de noodzaak van hogere prijzen met succes uit te leggen aan klanten. Toeleveranciers van auto-onderdelen hebben dat niet voor elkaar gekregen, zo klinkt het.

Dat klanten meer betalen voor hun auto’s zorgt voor extra inflatiedruk in Europa’s grootste economie. De jaarlijkse prijsstijging bedroeg eind vorig jaar 6 procent en is de afgelopen weken veel minder afgenomen dan verwacht.

De Duitse economie lijkt zich iets langzamer te herstellen van de coronapandemie dan die van veel andere landen. Dat komt mede door problemen in de omvangrijke Duitse auto-industrie. Bijna een vijfde van de werknemers in de autosector werd in december met verlof gestuurd door onder andere een tekort aan onderdelen waardoor auto’s niet geproduceerd konden worden.