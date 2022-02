Shell boekt miljardenwinst dankzij hoge olieprijzen

Olie- en gasconcern Shell heeft vorig jaar volop geprofiteerd van de hoge energieprijzen, waardoor de winstgevendheid werd gestuwd. Het bedrijf dat op papier volledig Brits is geworden en daardoor zijn koninklijke predicaat heeft verloren, boekte een nettowinst van meer dan 20 miljard dollar, omgerekend bijna 18 miljard euro.

Shell leed in 2020 nog een recordverlies van bijna 22 miljard dollar omdat toen de olieprijzen kelderden door de uitbraak van de coronapandemie. Maar inmiddels heeft de oliemarkt sterk herstel laten zien. De olieprijzen liggen nu op de hoogste niveaus in zeven jaar, door de sterke vraag en een beperkt aanbod.

De totale omzet van Shell bedroeg afgelopen jaar meer dan 276 miljard dollar, tegen ruim 183 miljard dollar een jaar eerder. Het concern kondigde aan in de eerste helft van dit jaar voor 8,5 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen. Naast het omvangrijke aandeleninkoopprogramma gaat Shell ook het kwartaaldividend verhogen.

Het bedrijf liet vorig jaar al weten de opbrengst van de verkoop van zijn bezittingen in het Amerikaanse olieveld Permian Basin terug te willen geven aan de aandeelhouders. De verkoop, die begin december werd afgerond, leverde Shell 9,5 miljard dollar op.

In een toelichting sprak topman Ben van Beurden van “zeer sterke financiĆ«le prestaties” in 2021 van Shell. In het vierde kwartaal zette de onderneming een winst in de boeken van 11,5 miljard dollar. Dat was in dezelfde periode van 2020 nog een verlies van 4 miljard dollar. Shell profiteert ook van de hoge aardgasprijzen.

In november besloot Shell om het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen om de bedrijfsstructuur te versimpelen en meer slagkracht te krijgen. Daardoor verloor Shell zijn koninklijke titel Royal Dutch.

De verhuizing naar Londen heeft geen gevolgen voor de rechtszaak die Milieudefensie tegen Shell heeft aangespannen. De organisatie spande een zaak aan om het bedrijf te dwingen tot het drastisch verlagen van zijn uitstoot van broeikasgassen. Eind mei vorig jaar besloot de rechtbank in Den Haag dat de klimaatplannen van Shell niet ver genoeg gingen en dat het bedrijf per direct meer moet doen om zijn uitstoot naar beneden te krijgen. Shell wil in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn.