Snap brengt beleggers tot bedaren met kwartaalcijfers

Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, is in het vierde kwartaal verder doorgegroeid. In de laatste drie maanden van 2021 telde het platform voor tijdelijke video- en fotoberichten een vijfde meer gebruikers dan een jaar eerder. Beleggers reageerden opgelucht op de cijfers en het aandeel schoot in de handel nabeurs ruim 50 procent omhoog.

In totaal had Snapchat in het afgelopen kwartaal 319 miljoen dagelijks actieve gebruikers, 54 miljoen meer dan een jaar eerder. De omzet steeg ten opzichte van dezelfde periode in 2020 met 42 procent tot 1,3 miljard dollar. Daarop boekte Snap voor het eerst sinds zijn beursgang in 2017 een nettowinst van 22,6 miljoen euro. Een jaar eerder ging er nog een verlies van 113 miljoen euro in de boeken.

Volgens Snap was de stevige groei te danken aan investeringen in augmented reality. Daarnaast kwam Snapchat met de nieuwe functie Spotlight om te concurreren met de immens populaire video-app TikTok. Ook hiermee is het de bedoeling dat gebruikers video’s plaatsen die vervolgens ‘viral’ kunnen gaan.

Voorafgaand aan de kwartaalcijfers verloor Snap nog 20 procent op de beurs in New York. Meta, moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, verloor na een tegenvallend handelsbericht meer dan een kwart aan beurswaarde en sleurde ook andere socialmediabedrijven mee naar beneden.