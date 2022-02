Turkse inflatie schiet omhoog naar bijna 49 procent

De kosten van het levensonderhoud in Turkije zijn in januari voor de achtste maand op rij flink gestegen. Volgens cijfers van het Turkse statistiekbureau Turkstat gingen de consumentenprijzen vorige maand met 48,7 procent omhoog ten opzichte van januari 2021. Dat is het hoogste niveau sinds april 2002.

De Turkse inflatie is al langere tijd hoog en wordt net als in de rest van de wereld voortgestuwd door de sterke stijging van de energieprijzen. De forse stijging van de prijzen in januari was ook voorzien door economen, die rekening hielden met een inflatiecijfer van 48 procent. In december bedroeg de inflatie op jaarbasis nog 36,1 procent.

De cijfers komen kort na het ontslag van het hoofd van het Turkse nationale statistiekbureau door president Recep Tayyip Erdogan, na een rel rond de inflatiecijfers. Oppositiepartijen beschuldigen het instituut voor statistiek van te rooskleurige inflatiecijfers, terwijl de regeringspartij vindt dat de Turkse economische malaise wordt overdreven. Door het ontslag van de baas van het statistiekbureau zijn de zorgen over de betrouwbaarheid van de gegevens alleen maar toegenomen.

Turkije heeft hoe dan ook te maken met de hoogste inflatie sinds het aantreden van Erdogan als president in 2014. Het onconventionele economische beleid van Erdogan is daar mede schuldig aan. Onder druk van de president heeft de Turkse centrale bank sinds september herhaaldelijk de rente verlaagd. De gangbare economische theorie is dat de rente wordt verhoogd om de inflatie in toom te houden en veel economen hadden dan ook al gewaarschuwd dat het beleid van Erdogan zou zorgen voor meer inflatie.