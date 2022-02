Zuckerberg in een dag 25 miljard euro armer door koersval Meta

Mark Zuckerberg voelt de koersval van het moederbedrijf van Facebook in zijn portemonnee. De topman van Meta verloor donderdag 29 miljard dollar (25 miljard euro) doordat zijn aandelen een stuk minder waard werden. Meta ging keihard onderuit op de beurs na een zwaar tegenvallend kwartaalbericht van het socialemediaconcern.

Het is in dollars de grootste waardedaling van een bedrijf ooit op één dag in de Amerikaanse beursgeschiedenis, meldt financieel persbureau Bloomberg. Meta was een uur voor het sluiten van de Amerikaanse beurzen ruim 26 procent kwijt, waardoor meer dan 200 miljard dollar aan beurswaarde verdampte. Zuckerberg heeft meer dan een achtste van de aandelen van Meta in zijn bezit.

Bloomberg meldt op basis van bronnen dat Zuckerberg zijn medewerkers tijdens een digitale bijeenkomst heeft uitgelegd dat de koersval het gevolg is van tegenvallende kwartaalcijfers. Hij riep zijn werknemers op zich te concentreren op hun werk. Bloomberg schrijft op basis van een ingewijde dat Zuckerberg rode ogen leek te hebben en een bril droeg. Werknemers kregen te horen dat hij mogelijk zou kunnen huilen omdat hij last heeft van zijn oog.

Elon Musk weet hoe Mark Zuckerberg zich voelt. De Tesla-topman verloor in november in een dag 35 miljard dollar doordat het bedrijf een stuk lager werd gezet door beleggers. Dat gebeurde nadat Musk op Twitter aan zijn volgers vroeg of hij 10 procent van zijn deel in de fabrikant van elektrische auto’s moest verkopen.