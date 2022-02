ABN AMRO: productie agrarische sector daalt door hoge prijzen

De Nederlandse agrarische sector gaat dit jaar minder produceren door de hoge prijzen van energie, kunstmest en voer en ook overheidsmaatregelen hebben een effect. Dat stelt ABN AMRO in een nieuw rapport over de sector. Zo moeten glastuinders die hun energieprijzen niet voor een lange tijd hebben vastgelegd veel meer betalen voor hun energie. Zij zullen hun kassen minder belichten en verwarmen, denkt de bank.

“Het gevolg is dat de volumes van de sierteelt en glasgroente flink zullen dalen”, aldus ABN AMRO in een toelichting. Voor de sierteelt rekent de bank dit jaar op een daling van het volume van 5 procent. “Voor de voedingstuinbouw zal de daling nog groter zijn.” In december nam de prijs van verse groente met 7 procent toe. Het is volgens de bank onzeker wat er in 2022 met de prijzen gaat gebeuren.

Vorig jaar nam het aantal vleeskuikens in Nederland af en ABN AMRO verwacht dat die trend doorzet. “Belangrijkste reden voor een daling van het aantal gehouden kuikens is het feit dat supermarkten, onder leiding van Albert Heijn, kiezen voor pluimveevlees dat volgens de Beter Levenstandaard van de Dierenbescherming wordt geproduceerd”, aldus de bank. ABN AMRO verwacht dat het aantal vleeskuikens de komende vijf jaar daalt met 15 tot 25 procent. Daarin is geen daling meegenomen door mogelijke uitkoop van boeren ten behoeve van stikstofreductie.

In 2021 nam het aantal varkens in Nederland met 4 procent af. ABN AMRO denkt dat het aantal dit jaar met nog eens 2 procent daalt door de uitkoopregelingen van de overheid waarvoor varkenshouders zich hebben aangemeld.

Melkveehouders profiteerden vorig jaar van een hogere melkprijs. Dat kwam door een aanhoudende vraag, terwijl het aanbod daalde. ABN AMRO verwacht voor dit jaar een krimp van de Nederlandse melkveestapel van 2 procent. Ook dat is het gevolg van uitkoopregelingen van de overheid om de uitstoot van stikstof terug te brengen. De vraag naar zuivel zal waarschijnlijk stijgen doordat de coronamaatregelen naar verwachting grotendeels worden opgeheven. Dat betekent dat onder meer restaurants weer meer zuivelproducten nodig hebben.