Baas Bank of England: vraag niet te veel loonsverhoging

Britten moeten niet om te grote loonsverhogingen vragen ondanks de hoge inflatie. Die oproep deed gouverneur Andrew Bailey van de Britse centrale bank vrijdag in een interview bij de BBC. Volgens hem kan dat juist leiden tot hogere inflatie. De oproep viel op sociale media niet goed omdat Bailey zelf, inclusief pensioen en andere extra’s, zo’n 570.000 pond verdient. Omgerekend is dat een kleine 675.000 euro.

Bailey is bang voor een loon-prijsspiraal of zogeheten tweederonde-effecten. Als de inflatie stijgt vragen werknemers en vakbonden om grotere loonsverhogingen. Bedrijven berekenen op hun beurt de hogere loonkosten weer door aan hun klanten en daardoor stijgen de prijzen weer verder. Op die manier zou er langer een hoge inflatie zijn in het Verenigd Koninkrijk.

“We hopen terughoudendheid te zien in de onderhandelingen”, zei Bailey in het radio-interview. “Want anders loopt het uit de hand. Ik zeg niet dat niemand een loonsverhoging zou moeten krijgen, maar we moeten wel wat terughoudendheid zien.”

De opmerkingen komen overeen met wat Bailey een dag eerder zei bij de toelichting op een renteverhoging. Toch kreeg hij veel kritiek. De Bank of England verwacht namelijk een inflatie die oploopt tot boven de 7 procent. Vooral de armste Britten hebben daar veel last van, omdat zij relatief veel geld kwijt zijn aan energie, brandstof en voeding. De maximumprijzen voor gas en elektra worden in het Verenigd Koninkrijk in april met meer dan de helft verhoogd. Ook gaan de belastingen dan omhoog.