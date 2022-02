Banengroei VS veel sterker dan verwacht, werkloosheid iets hoger

De banengroei in de Verenigde Staten is in januari hoger uitgekomen dan voorzien. Volgens een overheidsrapport kwamen er in de eerste maand van het jaar 467.000 banen bij. De aanwas gebeurde op het moment dat verschillende bedrijven worstelden met de impact van de omikronvariant van het coronavirus.

Kenners hadden in doorsnee gerekend op 125.000 banen die er, los van de landbouw, zouden bijkomen. De werkloosheid in de VS kwam uit op 4 procent, wat een lichte toename betekende. Verder stegen de gemiddelde uurlonen ook. De interpretatie van de gegevens van januari wordt bemoeilijkt door een aantal factoren, waaronder omikron en de wijze waarop rekening wordt gehouden met werknemers die ziek thuis zitten.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Die heeft eerder aangegeven de rentes dit jaar meermaals te zullen verhogen, als de economische omstandigheden dat toelaten.

Het beter dan verwachte rapport versterkt nog eens het stempel “sterk” dat voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve vorige week gaf aan de arbeidsmarkt. Ook bevestigen de cijfers het voornemen van de centrale bank om de rente in maart te verhogen. Dit nadat de inflatie onlangs uitkwam op het hoogste niveau in veertig jaar.

De sneller dan verwachte stijging van de lonen kan de bezorgdheid in de markt aanwakkeren over een nog agressiever optreden van de Fed tegen de inflatie dit jaar. In totaal waren 3,6 miljoen werkende Amerikanen in januari niet aan de slag wegens ziekte, meer dan twee keer zoveel als in december.

De banengroei was wijdverspreid over de economie. Zo was er alleen al in de horeca- en de vrijetijdssector sprake van een toename van 151.000 banen. Ook bij vervoer en opslag, detailhandel en professionele en zakelijke dienstverlening was een solide stijging zichtbaar. Mogelijk dat werknemers vanwege de krappe arbeidsmarkt ervoor kiezen vakantiekrachten langer dan normaal in dienst te houden.