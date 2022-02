Beurswaarde Amazon bijna 170 miljard dollar omhoog op Wall Street

Webwinkelconcern Amazon heeft op Wall Street bijna 170 miljard dollar aan beurswaarde gewonnen. Het gaat in dollars bezien om een van de grootste koerssprongen ooit. Beleggers reageerden enthousiast op de kwartaalresultaten van Amazon. Het aandeel opende vrijdag zo’n 12 procent hoger.

De winst van het Amerikaanse bedrijf viel in de afgelopen periode hoger uit dan verwacht en Amazon kondigde aan de prijzen voor zijn streamingdienst Prime te verhogen. Amazon groeide bovendien weer hard. De omzet lag in de laatste drie maanden van vorig jaar bijna een tiende hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. Naar eigen zeggen profiteerde het concern van een historisch grote toeloop op zijn sites tijdens de koopjesfestijnen Black Friday en Cyber Monday.

Door de enorme koerssprong op de beurs kreeg Amazon er bijna net zoveel beurswaarde bij als het moederbedrijf van Facebook, Meta, donderdag verloor na een tegenvallend kwartaalbericht. Door die daling ging maar liefst 250 miljard dollar aan beurswaarde in rook op. Aandelen Meta waren ook vrijdag niet in trek, met een koersverlies van ruim 1 procent.

Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, ging wel sterk omhoog dankzij goed ontvangen kwartaalresultaten. De beurswaarde van de onderneming steeg bijna 46 procent, geholpen door meer klanten voor het platform voor tijdelijke video- en fotoberichten.

Het digitale prikbord Pinterest opende eveneens de boeken en die cijfers werden beloond met een koerswinst van circa 6 procent. Ook andere techfondsen die donderdag nog flink terrein prijsgaven hadden de wind mee. Zo ging Twitter 3 procent omhoog en muziekstreamingdienst Spotify klom bijna 4 procent.

De resultaten van autoconcern Ford Motor werden minder goed ontvangen door beleggers, want dat aandeel leverde dik 10 procent in. Branchegenoot General Motors (GM) werd mee omlaag getrokken met een min van ruim 4 procent.

De markt verwerkte ook nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. De banengroei in de Verenigde Staten is in januari hoger uitgekomen dan voorzien. De aanwas gebeurde op het moment dat verschillende bedrijven worstelden met de impact van de omikronvariant van het coronavirus. Wel is de werkloosheid iets opgelopen.

Het algehele sentiment op de aandelenbeurzen in New York was gemengd. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 35.047 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4492 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,7 procent tot 13.972 punten. Donderdag leden de hoofdgraadmeters in New York nog verliezen tot 3,7 procent, mede door de afstraffing van Meta.