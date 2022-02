Bitcoin is weer meer dan 40.000 dollar waard

De waarde van de bitcoin staat voor het eerst in meer dan twee weken weer boven de 40.000 dollar. De koers van de cryptomunt liet vrijdag daarbij de sterkste dagwinst zien sinds oktober. Volgens kenners gaat het om een teken dat beleggers weer bereid zijn risico’s te nemen. Waarschijnlijk is dat ingegeven door de grote onstuimigheid op de financiĆ«le markten van de afgelopen dagen.

Onlangs was de digitale munt nog minder dan 34.000 dollar waard. Maar volgens CoinMarketCap gaat het inmiddels weer om zo’n 40.500 dollar. Die website houdt verschillende platforms in de gaten waarop cryptomunten worden verhandeld. Ook andere crypto’s, bijvoorbeeld ethereum en dogecoin, winnen weer duidelijk aan waarde.

De bitcoin kwam recent onder druk te staan door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank de rente sneller dan verwacht zal gaan verhogen om de hoge inflatie te beteugelen. Als de rentes stijgen stappen beleggers doorgaans uit meer risicovolle beleggingen zoals cryptomunten.

Maar grote bedrijven op Wall Street laten de laatste dagen zulke sterke koersschommelingen zien, dat beleggen in aandelen momenteel duidelijk ook niet zonder risico is. Meta, het moederbedrijf van Facebook, verloor donderdag na een tegenvallend kwartaalbericht bijvoorbeeld meer dan een kwart van zijn beurswaarde. Door de koersval ging maar liefst 250 miljard dollar aan beurswaarde in rook op. Vrijdag won webwinkelconcern Amazon op zijn beurt bij beursopening bijna 170 miljard dollar aan waarde, nadat het bedrijf juist sterke resultaten naar buiten had gebracht.