Bloomberg: biedingen op oliebezittingen Shell in Nigeria

Shell heeft in Nigeria van verschillende partijen biedingen ontvangen voor oliebezittingen die het bedrijf wil verkopen. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. Shell is bezig met een vertrek van het vasteland van Nigeria, vooral vanwege alle problemen met vervuiling door lekkages en oliediefstal en kostbare rechtszaken over milieuschade en mensenrechtenschendingen in het grootste olieproducerende land van Afrika.

Het gaat om het belang van 30 procent dat Shell heeft in het samenwerkingsverband SPDC dat olievelden op het vasteland van Nigeria exploiteert. Mogelijk kan Shell tot wel 4 miljard dollar krijgen voor dat belang. Maar dat bedrag zou ook een stuk lager kunnen uitvallen vanwege toekomstige kosten voor bijvoorbeeld rechtszaken en de ontmanteling en het schoonmaken van oude olievelden.

Naar verluidt hebben nu vier Nigeriaanse bedrijven een bod gedaan op de deelneming van Shell in SPDC. Het Nigeriaanse staatsolieconcern NNPC bezit 55 procent van dat samenwerkingsverband, het Franse TotalEnergies heeft 10 procent en het Italiaanse Eni 5 procent.

Shell zou nu de biedingen van die lokale bedrijven aan het bestuderen zijn. Het concern wil wel in Nigeria actief blijven met olieproductie in diep water voor de kust van het West-Afrikaanse land. Shell is al sinds 1936 aanwezig in Nigeria.

Donderdag werd nog bekend dat de Nigeriaanse overheid veel harder wil gaan optreden tegen de diefstal van olie door het aftappen van pijpleidingen. Nu verliest Nigeria naar schatting dagelijks tot wel 150.000 vaten (van 159 liter) aan olie door diefstal. Dat komt neer op miljarden dollars per jaar aan verloren inkomsten voor Nigeria. Door de bijkomende lekkages ontstaat ook veel olievervuiling.