EU-lidstaat Estland verscherpt eigenhandig sancties tegen Belarus

Estland heeft eigenhandig de sancties tegen Belarus verzwaard. Tegen dat land werden eerder al Europese sancties ingesteld, maar de regering in Tallinn besloot daar nog een schep bovenop te doen door de doorvoer van olie uit Belarus via de Baltische staat, die lid is van de EU en de NAVO, te verbieden.

Het verbod is gericht tegen de doorvoer van minerale oliën die niet onder de economische sancties van de EU vallen. Uit onderzoek van verschillende Estse regionale media bleek eerder dat de verscheping van die olieproducten via Estland vorig jaar tot recordhoogte was gestegen. Door via Estland de sancties legaal te omzeilen werd voor meer dan een 500 miljoen euro aan olieproducten verhandeld. Dat was drie keer meer dan een jaar eerder.

Regeringsleider Kaja Kallas rechtvaardigde de zwaardere sancties tegen Belarus door te stellen dat, gelet op de veiligheidssituatie, het land zich geen inconsistenties kan veroorloven.”De doeltreffendheid van de sancties tegen het regime van Loekasjenko, alsook onze eigen internationale geloofwaardigheid en invloed hangen ervan af”, aldus Kallas. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Eva-Maria Liimets zal Estland zijn activiteiten coördineren met Letland, Litouwen en de EU.

Westerse mogendheden beschuldigen de Belarussische president Loekasjenko ervan de presidentsverkiezingen van 2020 te hebben vervalst. De regeringen van de Europese Unie kondigden vorig jaar al aan sancties op te leggen aan verschillende sectoren van de Belarussische economie. Aanleiding daarvoor zijn ook het hardhandig optreden tegen betogers en de arrestatie van een dissident, nadat het passagiersvliegtuig waarin hij zat gedwongen werd te landen in Minsk, de hoofdstad van Belarus.