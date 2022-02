FNV wil overheid dwingen te handhaven tegen schijnzelfstandigheid

FNV wil de overheid dwingen om te gaan handhaven op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De vakbond dreigt in een brief aan minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en staatssecretaris Marnix van Rij van Financiƫn met een rechtsgang. De DBA werd in 2016 ingevoerd om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

De handhaving werd echter snel opgeschort omdat veel opdrachtgevers de regels onduidelijk vonden en daardoor verloren zzp’ers opdrachten. Opdrachtgevers vreesden achteraf alsnog loonbelasting en premies te moeten betalen. “Al zes jaar laat de overheid bedrijven hun gang gaan met het inhuren van schijnzelfstandigen, terwijl sprake is van werkgeverschap”, zegt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha van FNV in een toelichting. “Wij willen deze makkelijke ontsnappingsroute nu eindelijk gedicht hebben.”

FNV voert al langer een juridische strijd tegen de ‘schijnconstructies’ bij platformbedrijven zoals maaltijdbezorger Deliveroo. Het gerechtshof oordeelde vorig jaar in een hoger beroep dat de maaltijdbezorgers werknemers zijn en geen zzp’ers, zoals Deliveroo beweerde. Daarmee hebben ze recht op een arbeidsovereenkomst.

“Bij de Deliveroo-uitspraak van drie jaar geleden had de overheid al kunnen en moeten ingrijpen, omdat de uitspraak van de rechter duidelijk maakte dat de maaltijdbezorgers geen zelfstandigen zijn”, aldus Boufangacha. “Maar omdat de overheid dat toen niet deed, konden platformbedrijven doorgaan met het afschuiven van hun werkgeversverantwoordelijkheid op maaltijdbezorgers, schoonmakers, taxichauffeurs en horecapersoneel.” Volgens hem werkt het ondermijnend voor de arbeidsmarkt en de rechtstaat als rechterlijke uitspraken niet worden opgevolgd.

FNV wil voor 17 februari “een adequate reactie” van de minister en de staatssecretaris. Komt die er niet, dan overweegt de vakbond een gang naar de rechter.

Van Gennip kon vrijdagochtend voor de ministerraad nog niets zeggen over de kwestie. “Laat mij eerst even die brief lezen”, zei de bewindsvrouw tegen de pers.