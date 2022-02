Luchthavens ontvingen twee derde minder reizigers dan voor corona

De Nederlandse luchtvaart is de klap van de coronapandemie vorig jaar duidelijk nog niet te boven gekomen. In totaal vlogen 29 miljoen passagiers via de vijf grootste luchthavens van Nederland. Dat is ruim twee derde minder dan in 2019, het laatste jaar voordat het coronavirus zich wereldwijd verspreidde.

Ten opzichte van het eerste coronajaar werd het wel drukker op de luchthavens, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal luchtvaartpassagiers steeg met bijna een kwart vergeleken met 2020, toen internationale vluchten lange tijd vrijwel onmogelijk waren. Ook waren passagiersvliegtuigen beter gevuld dan een jaar eerder.

Schiphol is nog altijd met afstand de belangrijkste luchthaven voor Nederland. Hier stapten 25,5 miljoen passagiers in of uit het vliegtuig, 22 procent meer dan in 2020. Maar andere luchthavens herstelden sterker dan die van Amsterdam. Zo zag Eindhoven Airport het aantal passagiers op jaarbasis met 28 procent toenemen tot 2,7 miljoen en groeide het passagiersvervoer op Groningen Eelde Airport met 55,5 procent tot 17.600 passagiers.

Voor luchtvaartbedrijven als KLM was de grote vraag naar vrachtvluchten een lichtpunt. In totaal werd via Nederlandse luchthavens 1,8 miljoen ton vracht door de lucht vervoerd. Dat is bijna 14 procent meer dan een jaar eerder en bijna 7 procent meer dan in 2019.

Andere sectoren, zoals de industrie, tonen wel sterk herstel van de eerste klap van de coronapandemie. Doordat er ineens veel meer door Europa en de Verenigde Staten werd geïmporteerd ontstonden tekorten aan zeecontainers, waardoor bedrijven vaker uitweken naar vliegtuigen voor het vervoeren van vracht.