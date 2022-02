Onderzoeker: mediabedrijf News Corp doelwit van Chinese hackers

Mediabedrijf News Corp is vorige maand het doelwit geweest van hackers die werken voor een buitenlandse regering. Volgens het cyberbeveiligingsbedrijf dat de aanval onderzoekt is China de hoofdverdachte. News Corp is eigenaar van onder meer zakenkrant The Wall Street Journal en New York Post.

Volgens de eerste resultaten van het onderzoek van cyberbeveiligingsbedrijf Mandiant zijn er wat data buitgemaakt, waaronder persoonlijke gegevens en e-mails van klanten en medewerkers. De hackers waren op netwerksystemen op zoek naar informatie waar China wat aan heeft. De aanval vond plaats op 20 januari.