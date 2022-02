Rusland gaat meer gas leveren aan China

Rusland gaat meer aardgas leveren aan China te midden van de gespannen relatie van de twee communistische landen met het Westen. De Russische President Vladimir Poetin kondigde een nieuw leveringscontract aan voor 10 miljard kubieke meter aardgas per jaar aan de Volksrepubliek.

Het gas wordt geleverd uit het zogeheten Russische Verre Oosten, het oostelijkste gedeelte van het land. Ook hebben de Russische producenten volgens Poetin oplossingen gevonden voor de levering van koolwaterstoffen aan China.

Poetin maakte het contract bekend tijdens gesprekken met het Chinese staatshoofd Xi Jinping in Beijing. De Russische president is in Beijing voor de opening van de Olympische Winterspelen en voor een onderhoud met zijn Chinese ambtgenoot. De Chinees-Russische top moet volgens Moskou een “gezamenlijke visie” op internationale veiligheid opleveren. Het is de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de twee staatshoofden sinds het uitbreken van de coronapandemie in het voorjaar van 2020.

Bij de start van zijn bezoek noemde Poetin de betrekkingen met China nog maar eens “ongekend” sterk. De betrekkingen tussen Rusland en het Westen zijn momenteel gespannen vanwege het conflict in Oekraïne. Het Westen beschuldigt Rusland ervan met een invasie in Oekraïne te dreigen. Poetin zal zich willen verzekeren van de steun van Xi in het conflict.

China heeft in het afgelopen jaar al meer Russische gas gekocht dan in 2020. Rusland is ook de belangrijkste leverancier van energie en grondstoffen aan de Volksrepubliek. De Russische olieproducent Rosneft, die ook deel uitmaakt van de Russische delegatie in Beijing, liet daarnaast weten een contract te hebben gesloten met het Chinese staatsolieconcern CNPC voor de levering van 100 miljoen ton olie in de komende tien jaar voor de verwerking in Chinese raffinaderijen.

De deals zijn een opsteker voor Rusland aangezien Moskou nog altijd wacht op goedkeuring voor de Nord Stream 2-gasleiding naar Duitsland. De pijpleiding werd in september vorig jaar al voltooid, maar gas leveren via de pijp die via de Oostzee van Rusland naar Duitsland loopt mag nog niet.

De pijpleiding is van meet af aan omstreden geweest. Zo was er verzet vanuit de Verenigde Staten omdat Rusland via de gaspijpleiding meer invloed in Europa zou krijgen. En als Rusland besluit Oekraïne binnen te vallen, zal dat volgens de Amerikanen betekenen dat de gaspijpleiding helemaal “niet doorgaat”.