Tata Steel profiteert van hoge staalprijzen en boekt meer winst

Staalbedrijf Tata Steel heeft de afgelopen periode flink meer winst geboekt. Het van oorsprong Indiase moederbedrijf van de voormalige Hoogovens in IJmuiden profiteerde van hoge prijzen voor zijn producten door het wereldwijde herstel van de coronacrisis.

De winst van Tata Steel in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat tot eind december liep, bedroeg 95,7 miljard roepies, omgerekend 1,1 miljard euro. Dat is ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder en meer dan waar analisten in doorsnee op hadden gerekend. De omzet steeg met 45 procent naar omgerekend zo’n 7,1 miljard euro.

De kosten van Tata Steel zijn ook gestegen omdat het veel meer moest betalen voor grondstoffen zoals steenkool. Op jaarbasis was die rekening 75 procent hoger. De prijs van ijzererts, een andere grondstof voor de staalindustrie, is wel gedaald.

In Europa steeg de omzet op jaarbasis met 56 procent tot omgerekend 2,6 miljard euro. De winst voor aftrek van onder meer belastingen van Tata Steel was omgerekend 343 miljoen euro in deze regio.