TomTom verdiende minder door lagere verkopen van auto’s

Navigatiedienstverlener TomTom heeft afgelopen jaar last gehad van het feit dat er minder auto’s werden verkocht. Autofabrikanten die de systemen van het bedrijf gebruiken heronderhandelden over de prijs van hun contracten. Ook bij de afdeling die software maakt voor vlootbeheer was de coronacrisis te merken. Er werden wel de nodige contracten verlengd, maar die gingen veelal uit van minder gebruik van de beheerde voertuigen. Dat gaat TomTom vanaf eind dit jaar merken in de omzet.

Voor het komende jaar heeft TomTom al gerekend op een lagere productie van auto’s en de daarbijhorende lagere prijs die autofabrikanten het bedrijf willen betalen. Tegelijkertijd zit het orderboek voor de autosector goed gevuld met 1,9 miljard euro aan opdrachten. Dat komt onder meer door een deal met Volkswagen, dat TomTom betaalt om een navigatiedienst gericht op elektrische voertuigen te leveren.

In 2021 kwam de omzet met 507 miljoen euro lager uit dan de 528 miljoen euro van een jaar eerder. TomTom leed daarbij een verlies van haast 95 miljoen euro. In 2020 eindigde het bedrijf nog veel verder in het rood. Toen gaf het bedrijf veel meer uit aan onderzoek en ontwikkeling, met name op het gebied van geografische gegevens, en was er een verlies van 257,6 miljoen euro.

Voor dit jaar rekent TomTom in het gunstigste geval op een vergelijkbare omzet als in 2021, maar in 2023 zijn de problemen in de autosector waarschijnlijk opgelost en kan ook TomTom weer meer verdienen. Toch zal TomTom dit jaar mogelijk weer een groot verlies schrijven, want het bedrijf wil meer investeren in het automatiseren van het platform om kaarten te maken en daar verschillende lagen overheen te leggen met extra gegevens. Dat moet wel tot meer efficiency leiden en vanaf 2023 is TomTom positiever gestemd.