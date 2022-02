Winterweer in VS jaagt olieprijzen verder aan

De olieprijzen gingen vrijdag verder omhoog, nadat donderdag al het niveau van 90 dollar per vat werd doorbroken. De prijzen worden verder aangejaagd door het koude winterweer in grote delen van de Verenigde Staten. De olieprijzen liggen op de hoogste niveaus sinds 2014. Kenners denken dat de prijzen kunnen stijgen tot 100 dollar of meer.

De olieprijzen stijgen voor de zevende week op rij, door de sterke vraag en het beperkte aanbod op de oliemarkt. Ook de spanningen rond Oekraïne spelen een rol vanwege zorgen dat de Russische olieleveringen verstoord kunnen worden als dat conflict verder escaleert.

Daar komt de winterkou in onder meer de olierijke Amerikaanse staat Texas bovenop. Door de vrieskou kan de olieproductie in Texas ontregeld worden. Daarnaast neemt de vraag naar olie toe door het koude weer. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie is dit jaar al ongeveer 17 procent gestegen en Brentolie werd circa 20 procent duurder.

Aan de Nederlandse pomp zijn de prijzen van benzine en diesel naar records gestegen.