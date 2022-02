Amazon geïnteresseerd in overname Peloton

Webwinkel Amazon zou pandemielieveling Peloton, de maker van fitnessapparatuur voor thuisgebruik, willen overnemen. Er zouden ook andere geïnteresseerde partijen zijn, meldt zakenkrant The Wall Street Journal. Amazon heeft volgens de krant nog geen officieel overnamebod gedaan, maar wel adviseurs geraadpleegd. Het is onbekend of er ook echt een bod komt en of Peloton het zou accepteren.

In januari werd bekend dat de activistische aandeelhouder Blackwells Capital LLC aanstuurt op verkoop van Peloton. Ook wil Blackwells CEO John Foley wegsturen.

De koers van het aandeel Peloton staat 80 procent lager dan een jaar geleden. Het bedrijf groeide aan het begin van de pandemie snel. In januari berichtte zakenzender CNBC dat het bedrijf de productie van zijn dure hometrainers en loopbanden tijdelijk moest stilleggen vanwege een sterk gedaalde vraag. Peloton ontkende dat nieuws, maar met een gerapporteerde omzet van 1,14 miljard dollar (ongeveer in 1 miljard euro) in het vierde kwartaal voldeed het bedrijf niet aan de verwachtingen van analisten.