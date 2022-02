Powell ‘voorlopig’ begonnen aan tweede termijn als Fed-voorzitter

Jerome Powell is zaterdag begonnen aan zijn tweede termijn als voorzitter van de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Hij is door president Joe Biden van de Verenigde Staat opnieuw benoemd, zij het op voorlopige basis. Later deze maand stemt de Amerikaanse Senaat nog over de nieuwe termijn voor Powell.

Eerder dit jaar leek het er nog op dat Powell vervangen zou worden. Vicevoorzitter Lael Brainard werd ook als kanshebber gezien voor het voorzitterschap van de Amerikaanse centrale bank. Powell kreeg bovendien kritiek van de Democratische senator Elizabeth Warren. Nadat een schandaal aan het licht was gekomen over dubieus handelen door enkele Fed-kopstukken vond ze dat hij als voorzitter had gefaald.

De vorige vicevoorzitter, Richard Clarida, stapte in januari op nadat aan het licht was gekomen dat hij mogelijk had gehandeld met voorkennis. In februari 2020 trok hij zeker een miljoen dollar uit een aandelenfonds. Op dat moment heerste er op de financiële markten grote nervositeit over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Een dag voordat de Fed zou aankondigen stevige maatregelen te nemen om het Amerikaanse financiële stelsel draaiende te houden tijdens de coronacrisis, stak hij weer geld in dat fonds.

Ook twee lokale Fed-presidenten vertrokken na ophef over hun transacties aan het begin van de coronacrisis, hoewel die handel niet in strijd was met de ethische codes van de koepel van centrale banken.

De Fed bouwt op dit moment zijn beleid van uiterst goedkoop geld geleidelijk af. Om tijdens de crisis genoeg geld de economie in te laten stromen,verlaagde de Fed de rente tot een historisch laag niveau en werden miljarden aan obligaties opgekocht. Nu de inflatie veel hoger is dan de doelstellingen en de werkloosheid is gedaald, is die stimulans volgens beleidsmakers niet meer nodig.