Weer veel bedrijfscijfers in nieuwe beursweek

Beleggers krijgen in de nieuwe beursweek weer een grote voorraad bedrijfsresultaten te verwerken. Zo openen Unilever en ABN AMRO de boeken en op Wall Street zijn Disney en Coca-Cola aan de beurt. Tot nu toe is sprake van een onstuimig cijferseizoen waarin beleggers soms extreem op de cijfers van bedrijven lijken te reageren. Het zou zomaar kunnen dat er komende dagen opnieuw flinke koersbewegingen zijn.

Unilever staat de laatste tijd onder grote druk van aandeelhouders om zijn prestaties te verbeteren. Enkele grote aandeelhouders zouden daarbij aandringen op ingrepen als verschuivingen binnen het bestuur of een opsplitsing van het bedrijf achter consumentenmerken als Knorr, Conimex, Cif en Dove.

Bij de cijfers van ABN AMRO is het vooral de vraag of er nog extra geld naar de stroppenpot moet vanwege de hoge inflatie van de laatste tijd en verstoringen bij bedrijven die klant zijn van de bank. Rivaal ING maakte afgelopen week bekend honderden miljoenen euro’s extra opzij te zetten, bijvoorbeeld voor het geval mensen opeens de maandlasten van hun hypotheek niet meer zouden kunnen betalen.

De drukste cijferdagen in Amsterdam zijn woensdag en donderdag. Dan staan naast de cijfers van Unilever en ABN AMRO ook die van verzekeraar Aegon, verfconcern AkzoNobel en vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield op de agenda. Buiten Nederland komen de meeste cijfers op dinsdag, woensdag en donderdag. Met Uber en Twitter zitten daar ook weer updates van grote techbedrijven bij.

In die laatste sector was het afgelopen dagen erg onrustig. Meta, het moederbedrijf van Facebook, zag donderdag wel 250 miljard dollar aan beurswaarde in rook opgaan. Een dag later werd Amazon na een meevallend kwartaalbericht 191 miljard dollar meer waard. Volgens analist Jos Versteeg van InsingerGilissen zijn de nerveuze reacties van beleggers te verklaren door de berichten dat de Federal Reserve binnenkort waarschijnlijk de rentes gaat opschroeven. Daardoor zouden veel beleggers ongerust zijn of met name techaandelen nog wel goed zijn geprijsd.

Ook in de eurozone lijkt het er steeds meer op dat de rente op een gegeven moment weer omhoog gaat. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) voorspelde dit weekend dat de Europese Centrale Bank (ECB) eind dit jaar waarschijnlijk met een renteverhoging zal komen om de hoge inflatie te beteugelen. Verder wachten de markten deze week op nieuwe gegevens over de inflatie in de Verenigde Staten en de industriële productie in onder meer Duitsland. Daarnaast worden de spanningen tussen Rusland en Oekraïne scherp in de gaten gehouden.