Ajax zakt op groen Damrak na vertrek Marc Overmars

Het aandeel Ajax werd maandag flink lager gezet op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten het nieuws dat de succesvolle directeur voetbalzaken Marc Overmars per direct vertrekt bij de beursgenoteerde voetbalclub. Overmars heeft gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s gestuurd.

Ajax zakte 3,5 procent. Overmars werd naar eigen zeggen vorige week geconfronteerd met zijn gedrag, mogelijk na het nieuws over misstanden bij het programma The Voice of Holland en grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in de mediawereld. Na gesprekken met de raad van commissarissen en algemeen directeur Edwin van der Sar besloot hij op te stappen. Overmars was sinds de zomer van 2012 directeur voetbalzaken en verlengde onlangs nog zijn verbintenis tot medio 2026.

Beleggers hielden daarnaast de spanningen tussen Rusland en Oekraïne scherp in de gaten. De Oekraïense regering liet zondag weten dat de kans op een diplomatieke oplossing voor het conflict veel groter is dan die op een eventuele Russische aanval.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 751,11 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 1069,17 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,8 procent.

Staalconcern ArcelorMittal ging aan kop in de AEX met een plus van 1,7 procent. Chipmachinemaker ASML won 1,4 procent na een positief analistenrapport van Citi. Verlichtingsbedrijf Signify klom 1 procent dankzij een verhoging van het koersdoel door Berenberg. Betalingsbedrijf Adyen daalde 0,3 procent na een herhaling van het verkoopadvies door Citi.

Unilever won 0,4 procent. Het levensmiddelenconcern, dat later deze week met cijfers komt, staat de laatste tijd onder grote druk van aandeelhouders om zijn prestaties te verbeteren. Enkele grote aandeelhouders zouden daarbij aandringen op ingrepen, zoals verschuivingen binnen het bestuur of een opsplitsing van het bedrijf.

In de MidKap klom OCI ruim 2 procent. De kunstmestproducent liet weten dat de investeerders ADQ en Alpha Dhabi uit Abu Dhabi een belang van 15 procent hebben genomen in OCI Methanol Group. De investeerders betalen zo’n 328 miljoen euro voor het belang.

De euro was 1,1431 dollar waard, tegen 1,1448 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 91,86 dollar en Brentolie werd een fractie duurder op 93,27 dollar per vat.