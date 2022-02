Amazon gaat maximum basissalarissen in VS verdubbelen

Het Amerikaanse webwinkel- en technologieconcern Amazon gaat de maximum basissalarissen voor kantoormedewerkers en technisch personeel in de Verenigde Staten meer dan verdubbelen naar 350.000 dollar per jaar, omgerekend ruim 306.000 euro. Nu ligt dat nog op 160.000 dollar per jaar.

Door de salarissen sterk te verhogen wil Amazon aantrekkelijker worden voor getalenteerd en hoogopgeleid personeel. Ook andere grote Amerikaanse techbedrijven zoals Microsoft, Apple en Google zijn de lonen flink aan het verhogen om zo beter nieuw talent aan te kunnen trekken en ook te behouden.

In een memo schrijft Amazon dat de arbeidsmarkt afgelopen jaar “uitzonderlijk concurrerend” was en dat daarom deze stap wordt gezet. Ook voor de meeste werknemers wereldwijd wil het bedrijf de salarissen gaan verhogen. Amazon is ook bezig enorme investeringen te doen in zijn logistieke activiteiten, waarbij veel nieuw personeel wordt aangenomen voor de distributiecentra.