Fitnessapparatuurmaker Peloton uitblinker op Wall Street

De maker van fitnessapparatuur voor thuisgebruik Peloton Interactive was maandag een opvallende winnaar op de aandelenbeurzen in New York die overwegend lager de handelsdag uitgingen. Peloton profiteerde van berichten dat webwinkelconcern Amazon en sportmerk Nike het bedrijf zouden willen overnemen. Verder ging Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, opnieuw omlaag na de afstraffing van vorige week. Amazon wist iets hoger te sluiten.

De Dow-Jonesindex eindigde vlak op 35.091,13 punten. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent tot 4483,87 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,6 procent tot 14.015,67 punten.

De koers van Peloton schoot 21 procent omhoog. Het is nog onbekend of er ook echt biedingen van Amazon of Nike komen. Vorige maand drong de activistische aandeelhouder Blackwells Capital nog aan op een verkoop van Peloton.

Meta zakte 5 procent. Het bedrijf is sinds tegenvallende resultaten vorige week honderden miljarden dollars minder waard geworden op Wall Street. Amazon kreeg er 0,2 procent bij. Vorige week kwam het concern juist met zeer sterke kwartaalcijfers naar buiten.

Spotify verloor 1,7 procent. Daniel Ek, de oprichter van de streamingdienst, heeft in een brief aan het personeel de racistische uitlatingen en andere omstreden opmerkingen van podcastmaker Joe Rogan scherp veroordeeld, maar wil diens populaire podcast niet van Spotify verwijderen. De brief komt nadat Rogan voor de tweede keer binnen een week zijn excuses heeft moeten aanbieden.

Tesla ging 1,7 procent omlaag. Beurswaakhond SEC wil weten of Tesla zich houdt aan de voorwaarden van de schikking die het autobedrijf met de toezichthouder heeft getroffen. Daarin staat onder meer dat topman Elon Musk alle tweets die de beurskoers kunnen beïnvloeden vooraf moet laten controleren door juristen. Het verzoek van de SEC kwam in november, nadat Musk aan zijn volgers op Twitter vroeg of hij 10 procent van zijn aandelen in Tesla moest verkopen. Daarop daalde de koers fors.

De maker van batterijen Energizer klom 2,3 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Ook de resultaten van vleesproducent Tyson Foods (plus 12 procent) vielen in de smaak. Speelgoedmaker Hasbro stelde juist teleur met zijn cijfers en leverde 1 procent in.

De euro was 1,1436 dollar waard, tegen 1,1434 dollar bij het slot van de handel in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 91,42 dollar en Brentolie zakte 0,5 procent tot 92,77 dollar per vat.