Gasstromen van Rusland via Oekraïne naar Europa nemen weer toe

De Russische aardgasstromen die via Oekraïne Slowakije binnenkomen zijn maandag weer toegenomen. Volgens de Slowaakse netbeheerder Eustream steeg de gastoevoer maandag met 16 procent in vergelijking met vrijdag.

Volgens Eustream bedraagt de gasstroom 662 gigawattuur per dag. Hoewel dat meer is dan voor het weekend ligt de gastoevoer via Oekraïne nog altijd onder het gemiddelde van 811 gigawattuur per dag van vorig jaar.

De Europese aardgasprijzen gingen vorige week nog hard omlaag. Die daling volgde op een herstel van de Russische gasleveringen aan Europa via de belangrijke route door Oekraïne. Daarna namen de gasvolumes weer af.

Nog altijd zorgen de geopolitieke spanningen over Oekraïne voor onzekerheid. President Vladimir Poetin heeft een grote troepenmacht samengetrokken bij de Oekraïense grens en de Verenigde Staten houden rekening met een Russische inval. Rusland wil dat de NAVO zich terugtrekt uit Oost-Europa en garandeert dat Oekraïne geen lid wordt van het westerse bondgenootschap.

De Europese Unie sprak eerder al met andere gasleveranciers, zoals de VS, Qatar en Azerbeidzjan, over noodleveringen als de spanningen rond Oekraïne escaleren en Rusland zou besluiten de gaskraan helemaal dicht te draaien. Rusland is echter zelf ook erg afhankelijk van de export van aardgas en olie en zal dat volgens experts niet snel doen.