Moederbedrijf Facebook: geen plannen voor vertrek uit Europa

Het moederbedrijf van Facebook en Instagram heeft geen plannen om uit Europa te vertrekken en Meta Platforms wil dat ook helemaal niet. Wel maakt het bedrijf zich zorgen over het uitblijven van nieuwe afspraken over het doorgeven van gegevens van Europese gebruikers naar de Verenigde Staten. Als daar geen oplossing voor komt, zou dat ertoe kunnen leiden dat Meta haar diensten niet meer kan aanbieden in de EU, waarschuwde het bedrijf in het eigen jaarverslag.

Die situatie is ontstaan doordat een Europese rechter het Amerikaans-Europese akkoord over data-uitwisseling met de naam Privacy Shield nietig verklaarde. Persoonsgegevens zijn in de VS volgens het hof minder goed beschermd dan in Europa. Facebook waarschuwde toen al direct dat die stap gevolgen kan hebben voor het bedrijf. De onderneming is afhankelijk van de verwerking van gebruikersgegevens om gerichte onlineadvertenties aan te kunnen bieden.

Ook begin vorig jaar zette Meta, dat toen nog Facebook heette, een waarschuwing in het jaarverslag. In 2020 werd Facebook namelijk door privacytoezichthouders in Ierland verteld dat het niet langer standaard contractuele clausules mag gebruiken om te voldoen aan de privacyregels bij het verzenden van gegevens naar de VS.

De waarschuwing staat niet op zichzelf, want Meta geeft een reeks mogelijke risico’s aan in het jaarverslag. Daar zijn verdere privacymaatregelen van bedrijven als Apple en Google, maar ook van overheden, bij. Daarnaast waarschuwt Meta bijvoorbeeld voor de kans op problemen bij het in de lucht houden van zijn diensten en het feit dat topman Mark Zuckerberg ook de grootste aandeelhouder is en daardoor veel zeggenschap heeft. Verder wordt gewezen op de mogelijkheid dat Meta minder positief wordt beschouwd door gebruikers en dat het bedrijf daarom een flinke afschrijving zal moeten doen.

Tevens wijst Meta erop dat het niet het enige bedrijf is met een waarschuwing in het jaarverslag over de regels rond de overdracht van gegevens. Onder meer softwareconcern SAP, techbedrijf Siemens en farmaceut en consumentengoederenconcern GlaxoSmithKline verwijzen naar de situatie die is ontstaan na de nietigverklaring van Privacy Shield.