Namibië wil 2026 eigen olie gaan produceren na olievondst Shell

Namibië wil in 2026 voor het eerst gaan beginnen met de productie van eigen olie, na een recente olie- en gasvondst door Shell voor de kust van het Afrikaanse land. Dat heeft een overheidsfunctionaris verklaard. Namibië is tot nu toe geen producent van fossiele brandstoffen.

Het is overigens nog onduidelijk of de ontdekkingen groot genoeg zijn voor Shell om door te gaan met de ontwikkeling van het eerste diepwaterveld van het land. Het veld zou volgens schattingen 250 miljoen tot 300 miljoen vaten olie kunnen bevatten. Shell en Qatar Petroleum hebben ieder een belang van 45 procent in het project. Het Namibische staatsbedrijf National Petroleum Corporation of Namibia (NAMCOR) heeft de overige 10 procent in handen.

Namibië probeert al tientallen jaren olie- en gasvelden te ontwikkelen, maar zonder succes. In de afgelopen jaren hebben de offshoreprojecten van het land echter veel buitenlandse bedrijven aangetrokken, waaronder het Amerikaanse ExxonMobil en het Franse TotalEnergies. Dit komt door ontdekkingen van olie en gas in het naburige Zuid-Afrika en in landen als Brazilië en Guyana, die geologische overeenkomsten vertonen met Namibië. Buurland Angola is een grote olie- en gasproducent en lid van oliekartel OPEC.