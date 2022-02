Storm zorgde voor gratis elektriciteit in België

De storm van zondag zorgde er in België voor dat stroom enige tijd niets kostte. In totaal was de prijs negen uur lang negatief, waarbij er op zeker moment zelfs even 30 euro per megawattuur werd toegegeven. De prijs van stroom wordt wel vaker negatief, meestal als er een enorme hoeveelheid stroom wordt opgewekt die niet kan worden tegengehouden, zoals bij veel wind of zon.

Ook in Duitsland daalde de stroomprijs door de harde wind stevig. Daar moest nog wel steeds worden betaald voor elektriciteit. De minimumprijs in Duitsland kwam zondagochtend vroeg uit op 0,12 euro per megawattuur.

Vorige week had storm Corrie ook al een sterke invloed op de opwek van windstroom. Die nam toen aanzienlijk toe door de harde wind.