Aandacht voor chipsector op beurzen na afblazen grote overname

Op de Europese beurzen gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar de chipsector. Beleggers verwerken het nieuws dat de megadeal tussen het Japanse telecomconglomeraat SoftBank en de Amerikaanse chipmaker Nvidia niet doorgaat. Nvidia zou branchegenoot Arm voor zo’n 58 miljard euro kopen van SoftBank. De deal werd afgeblazen omdat de toezichthouders in verschillende landen waarschijnlijk geen goedkeuring zouden geven. SoftBank wil Arm nu via een beursgang van de hand doen. Op het Damrak komt chipbedrijf ASMI na de slotbel met cijfers.

De AEX-index op Beursplein lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen.

Buiten het Damrak kwamen grote Europese bedrijven als de Franse bank BNP Paribas en de Britse olie- en gasproducent BP met resultaten. Ook de Duitse reisorganisatie TUI opende de boeken. Het bedrijf liet daarbij weten dat de vakantieboekingen voor de zomer weer boven het niveau van voor de coronapandemie liggen.

In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag overwegend vooruit. In Tokio sloot de Nikkei 0,1 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1 procent in de min door koersverliezen bij de grote Chinese technologiebedrijven.

Verlichtingsbedrijf Signify zal mogelijk bewegen op de resultaten van concurrent AMS Osram. De samenvoeging van AMS en Osram verloopt volgens het fusiebedrijf goed, maar de omzet en winst daalden in het afgelopen kwartaal. Ook waarschuwde het bedrijf dat de verstoringen in de toeleveringsketen de prestaties onder druk zullen blijven zetten.

Het in Amsterdam genoteerde medisch technologiebedrijf Onward liet weten studieresultaten te hebben gepubliceerd in Nature Medicine. De studie laat volgens het bedrijf zien dat mensen met een ernstige dwarslaesie weer kunnen staan en lopen. Volgens topman Dave Marer werkt het bedrijf hard om de therapie├źn zo snel mogelijk in de gemeenschap te laten toepassen. De eerste introductie voor herstel van hand- en armfunctie wordt begin 2023 verwacht.

De Europese beurzen wonnen maandag terrein. De AEX-index eindigde 1,1 procent hoger op 755,69 punten. Wall Street ging overwegend omlaag. De euro was 1,1419 dollar waard, tegen 1,1434 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 91,43 dollar en Brentolie werd een fractie duurder op 92,73 dollar per vat.