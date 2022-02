Aluminiumprijzen stijgen door zorgen leveringen uit China

De aluminiumprijzen zijn gestegen tot het hoogste niveau in vier maanden tijd. De stijging wordt mede veroorzaakt door de zorgen over leveringen van het metaal uit China vanwege een lockdown in de Chinese stad Baise, een belangrijk centrum voor de productie van aluminium.

De stad met 3,6 miljoen inwoners in de regio Guangxi aan de grens met Vietnam meldde dinsdag voor de derde dag op rij een stijging van het aantal lokale coronabesmettingen. Baise heeft de inwoners al opgedragen om binnen te blijven en alleen naar buiten te gaan voor noodzakelijke boodschappen. Niet-essentiële reizen in en uit de stad zijn verboden.

De stad heeft ook niet-essentiële bedrijven, scholen en het openbaar vervoer gesloten. Essentiële werkers hebben speciale passen nodig om zich binnen Baise te verplaatsen.

Een deel van de aluminiumoxideproductie van Baise, die wordt gebruikt bij het maken van aluminium, is getroffen door de coronabeperkingen in de stad. Ook kampen producenten met transportonderbrekingen, verklaarde Antaike, een adviesbureau van de Chinese overheid.

De prijzen van aluminium worden vastgesteld op de beurs van non-ferro metalen, de London Metal Exchange (LME). De prijs van het metaal bedraagt momenteel 3222 dollar per ton. Dat is bijna 3 procent meer dan een dag eerder.

De prijzen van aluminium zitten net als die van veel andere grondstoffen flink in de lift door de sterke vraag naar het product vanwege het herstel van de coronacrisis en de beperkte beschikbaarheid van het metaal. Na een dip van rond de 2550 dollar per ton eind oktober vorig jaar is de prijs met zo’n 24 procent gestegen.